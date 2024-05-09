«التعاون الدولي» تبحث مع مدير البنك الأفريقي للتنمية البرامج المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم، عبدالرحمن دياو المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجالات التنمية المختلفة، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مناقشة برامج تعاون مستقبلية

تناول الاجتماع برامج التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، ودور البنك في دعم هذه الإصلاحات من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية.

كما تمّت متابعة ما تمّ تحقيقه في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مشاركة مصر في تجربتها

أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية مشاركة مصر في تجربتها الناجحة في برنامج نُوَفّي مع الدول الأفريقية، بهدف نقل خبراتها في ربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتعزيز الاستثمارات المناخية، ومواجهة التغيرات المناخية.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في إطار مبادرة «التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا -تطوير المشاريع»، والتي تهدف إلى تسريع التحول الأخضر في القارة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء بقيمة 10 مليارات دولار.

منصة حافز لدعم القطاع الخاص

أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية منصة حافز لدعم القطاع الخاص، والتي تستهدف ربط خدمات التنمية بشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، بما يتسق مع جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص.

حشد الاستثمارات المناخية

ناقش الاجتماع جهود حشد الاستثمارات المناخية من خلال برنامج نُوَفّي، إذ يتولى البنك الأفريقي للتنمية دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، والذي يستهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على استمرار التنسيق بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية وشركاء التنمية الآخرين لتنفيذ برامج التنمية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.