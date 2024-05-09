القناة 14 الإسرائيلية: الفرقة 162 تواصل عملها في منطقة رفح الفلسطينية

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الفرقة 162 تواصل عملها في منطقة رفح الفلسطينية بالإضافة إلى اللواء 401 والذي يعمل في منطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، غذعثرت على العديد من الأنفاق في المنطقة كما أن لواء الجفعاتي عثر على العديد من الأنفاق في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، من قليل.

وهاجم الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة 200 هدف وقام بتصفية 50 فلسطينياً.