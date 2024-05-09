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مصدر بالخطوط السعودية يؤكد: لم نصدر ضوابط جديدة للسفر

كتب:

الوطن
07:17 م | الخميس 09 مايو 2024
الخطوط السعودية - صورة أرشيفية

الخطوط السعودية - صورة أرشيفية

أكد مصدر بالخطوط السعودية، عدم صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تعليمات وضوابط جديدة من الخطوط السعودية، وخاطبت غرفة شركات السياحة المصرية للتأكيد على ذلك.

وشدد المصدر، على أن أية توجيهات أو تعليمية رسمية تصدر من الخطوط السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وعبر البريد الإلكتروني المعتمد، وأنها غير مسؤولة عن المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها.

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