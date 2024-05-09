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عبدالمنعم سعيد: أتوقع دخول حزب الله ساحة الحرب ضد إسرائيل في الأيام المقبلة

كتب:

أحمد العانوسي
09:40 م | الخميس 09 مايو 2024
عبدالمنعم سعيد

عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد اكتشاف 4 كتائب حمساوية في رفح الفلسطينية للقضاء عليها ومنع صواريخ حماس من الوصول للأراضي المحتلة، وهذا الأمر سينتج عنه كوارث إنسانية.

وأضاف في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «سنفاجأ بحدوث تصعيد وهذا تنبؤ أمريكي بأن حزب الله سيبدأ في تنفيذ ضربات، أما إيران فهي مايسترو هذا الأمر، إذ سيضرب حزب الله ويقوم الحوثيون بالتصعيد في منطقة البحر الأحمر».

ضرر الضربات في البحر الأحمر

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الضربات في البحر الأحمر تضر قناة السويس، وهو ما يضر مصر واقتصادها»، منوهًا بأن مصر لا علاقة لها باتفاقية المعابر المبرمة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها معاهدة سلام مع إسرائيل، وعندما يكون هناك سلام بين بلدين ويحدث توتر في أي منهما يشعر البلد الآخر بالخطر.

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