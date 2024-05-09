بحضور وزراء ودبلوماسيين.. سفير الاتحاد الأوروبي يودع القاهرة

احتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين لتأسيسه، الذي ضم عدة دول منها رومانيا وبلغاريا وأصبح لديه 450 مليون مواطن يتمتع بحرية الحركة والتعاون.

الحرب على غزة وأوكرانيا

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كرستيان برجر، في كلمة ألقاها من مقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم الخميس: العالم يشهد حاليا حربا في أوكرانيا وحربا في عزة، وهذا أثر على حركة تجارة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء ولكن نسعى لحل هذه الأمور.

الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف برجر، أن الاتحاد الأوروبي وقع مع مصر اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية في مارس الماضي استنادا للاحترام المتبادل والمساواة.

أولوية إيقاف حرب غزة

وأكد السفير برجر، أن غزة مسألة أولوية لدى مصر والاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف الحرب الدائرة فيها في أقرب وقت، منوها إلى جهود مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال المساعدات والعمل على وقف الحرب.

نهاية عمله في مصر

وفي نهاية حديثه، قال إنه يختتم عمله حاليا كسفيرا للاتحاد الأوروبي في مصر والذي استمر 4 سنوات متتالية، وتم العمل مع مصر في عدة ملفات منها المياه والهجرة والتنمية والاستثمار والتعليم الطاقة والتجارة والمال والأعمال، وكان هذا عبر التنسيق بين مختلف سفارات الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية، منوها إلى أن الاتحاد يركز في مصر على تنمية رأس المال البشري عبر الاستثمارات والتدريب والتعليم والتطوير.

وتمنى في نهاية حديثه، أن يعم السلام العالم وتنتهي الحرب في أوكرانيا وغزة.

وحضر الحفل لفيف من الدبلوماسيين والوزراء، ومنهم وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وعدد من الوزراء العرب والأجانب.