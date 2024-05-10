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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني

كتب:

منى صلاح
02:20 م | الجمعة 10 مايو 2024
جنوب لبنان - أرشيفية

جنوب لبنان - أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني.

 

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بقلم منى صلاح