غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني كتب: منى صلاح 02:20 م | الجمعة 10 مايو 2024 جنوب لبنان - أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا بمحيط مستشفى العيون شمالي غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني «القاهرة الإخبارية»: أكثر من 30 غارة جوية إسرائيلية على 10 بلدات في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان غارة إسرائيلية لبنان جنوب لبنان إسرائيل بقلم منى صلاح