مركز إحصائيات عبري: ربع سكان إسرائيل من العرب

كشفت دائرة الإحصائيات المركزية الإسرائيلية، أمس، أن عدد سكان إسرائيل وصل إلى 9 ملايين و900 ألف نسمة عشية «يوم قيام إسرائيل»، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، بينهم 7 ملايين و247 ألف يهودي يشكلون 73.2%، ومليونين و89 ألف عربي «21.1%» بينهم أكثر من 400 ألف فلسطيني في القدس المحتلة وحوالي 20 ألف سوري في الجولان المحتل، و564 ألف مهاجر ليسوا مسجلين كيهود في سجل السكان، ونسبتهم 5.7%.

زيادة عدد سكان إسرائيل في عام

وارتفع عدد السكان العام الحالي عن الماضي بـ189 ألفاً بزيادة نسبتها 1.9%، إذ وُلد قرابة 196 طفلاً، وهاجر إلى إسرائيل حوالى 37 ألفاً، وتوفى نحو 60 ألف شخص.

هجرة إلى إسرائيل

ومنذ وقوع النكبة حتى اليوم، هاجر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 3.4 مليون شخص، ونحو مليون و600 ألف هاجروا إلى إسرائيل منذ العام 1990، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.

توقعات بزيادة الأعداد

وتوقعت دائرة الإحصائيات المركزية الإسرائيلية، أن يتجاوز عدد سكان إسرائيل 10 ملايين في يوم قيام إسرائيل في العام المقبل، وأن يرتفع إلى 11 مليوناً و100 ألف في العام 2030، وإلى 13 مليوناً و200 ألف في العام 2040، وأن يصل عدد السكان إلى 15 مليوناً و200 ألف في العام 2048، أي بعد 100 عام على النكبة.

العرقيات اليهودية

وبحسب الإحصائية، نحو 45% من اليهود في العالم سكنوا في إسرائيل في نهاية العام 2022، وقرابة 80% من السكان وُلدوا في إسرائيل، وأعمار حوالى 28% من السكان دون سن 14 عاماً، و12% فوق سن 65 عاماً.