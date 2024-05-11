الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بما يكفي مع الولايات المتحدة بشأن غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل لم تتعاون أو تتجاوب بما يكفي مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت أن واشنطن تنتقد طريقة استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية بغزة دون وقف إرسالها، وآثار الحرب في غزة تثير أسئلة جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحتنا بشكل فعال في جميع الحالات.

وتابعت: «خلال الفترة منذ 7 أكتوبر لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية، وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى».