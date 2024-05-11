«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل توسع نطاق القصف في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ إسرائيل تحدثت عن توسيع العملية العسكرية في رفح على مراحل، إلا أن ما يحدث على الأرض هو توسيع نطاق القصف الإسرائيلي على مناطق متعددة من هذه المدينة وخصوصا القصف العشوائي.

القصف المدفعي العشوائي تنهال قذائفه باتجاه وسط مدينة رفح

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، خلال رسالة على الهواء، أن القصف المدفعي العشوائي تنهال قذائفه باتجاه وسط مدينة رفح والتي تبعد عن المنطقة المحددة والمطالب بإخلائها نحو كيلومترين من الغرب؛ مما أثار الخوف في نفوس الفلسطينيين المتواجدين بهذه المناطق مما دفعهم بالتوجه نحو الغرب بحثا عن الأمن.

القصف المدفعي على هذه المدينة لم يتوقف

وأشار إلى أن القصف المدفعي على هذه المدينة لم يتوقف، مؤكدا أن اتصالات وردت إلى سكان المناطق التي بوسط المدينة للنزوح من منازلهم ما يعني توسيع الاحتلال الإسرائيلي مما يدل على توسيع نطاق المنطقة المهددة بالإخلاء.