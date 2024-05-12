«القاهرة الإخبارية»: مصر طالبت إسرائيل بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت مصر، عزمها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، كما طالبت القاهرة تل أبيب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكدت مصر أن إعلانها التدخل في دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية، يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.