باستثمارات وصلت إلى 100 مليون يورو في مصر.. بروميتيون تطلق أول إطارات تحمل علامتها التجارية تزامنا مع الذكرى الثلاثين لإنشاء مصنعها بالإسكندرية

حجم إنتاج مصنع الإسكندرية وصل الى 19 مليون إطار منذ 1994.. وتكريم 100 شخص يعملون منذ 30 عامًا

قال روبرتو ريجى العضو المتدب لبروميتيون العالمية فى تصريحات خاصه للوطن ، ان حجم الاستثمارات فى مصر وصل الى 100 مليون يورو وان مصر من الاسواق الواعده لدى المجموعه، لافتا إلى أن 60 % من حجم انتاج مصنع مصر يتم تصديره إلى أسواق 54 دوله حول العالم ، و كشفت مجموعة بروميتيون للإطارات ، الرائدة في تطوير وإنتاج وتسويق الإطارات لقطاعات الصناعية والزراعية والخاصة بالمواقع الوعرة، عن - Serie 02 وهي أول إطارات تحمل علامة بروميتيون التجارية. واحتفلت الشركة بهذا الحدث التاريخي من خلال إقامة حفل خاص في الأهرامات.

وشهد برنامج البحث والتطوير الكثيف، اختبار أكثر من 6000 إطار وتغطية أكثر من 200 مليون كيلومتر في جميع الظروف المناخية والطرق و سيتم إنتاج إطارات Serie 02 تحت علامة بروميتيون في مصنع الشركة في الإسكندرية وستكون متاحة في أسواق مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى وإفريقيا. كما ستوزع الإطارات الجديدة في أوروبا وتركيا بحلول نهاية عام 2024.

وقال العضو المنتدب للشركة على مستوى العالم، روبرتو ريجي خلال كلمته ان اليوم هو مناسبة تاريخية لمجموعتنا لأن علامة بروميتيون تظهر لأول مرة على إطاراتنا الأكثر ابتكارًا، Serie 02". وتابع نحن ندخل مرحلة جديدة من رحلة بروميتيون وننظر إلى شركة وتراث يتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة وإنتاج أكثر من 150 مليون إطار." وأضاف: "يتزامن هذا الإطلاق مع الذكرى الثلاثين لمصنعنا في مصر، حيث يعمل أكثر من 2000 شخص، ومن بينهم حوالي 100 شخص سيتم تكريمهم خلال احتفالاتنا لأنهم بدأوا العمل في المصنع عندما تأسس في عام 1994 وما زالوا يعملون به حتى اليوم."

وتحمل الإطارات الأولى علامة بروميتيون هي G02 ON-OFF وG210. تم تصميم G02 ON-OFF للاستخدام في الطرق ومواقع البناء، بينما يُستخدم G210 في تطبيقات النقل الثقيل الإقليمي.

واكد ريجى انه سيتم إنتاج Serie 02 في البداية في موقع الإنتاج الابتكاري والمستدام بشكل متزايد لشركة بروميتيون في الإسكندرية، والذي يعد الموقع والمركز الرابع للبحث والتطوير التابع للشركة، بعد تأسيس مراكز مماثلة في إيطاليا والبرازيل وتركيا.الاحتفال بمرور 30 عاماً على إطلاق مصنع بروميتيون في الإسكندرية ويحتفل المصنع وموقع الإنتاج في الإسكندرية بمرور 30 عامًا على العمل ويضم المركز الرابع للبحث والتطوير التابع لـبروميتيون. ويعمل في المصنع البالغ مساحته 300 ألف متر مربع أكثر من 2000 محترف وقد أنتج المصنع أكثر من 19 مليون إطار منذ بدء العمل في عام 1994. ، وفي عام 2022، قامت الشركة بتسريع استثمار قيمته 85 مليون يورو في برنامج للابتكار التكنولوجي والاستدامة والمقرر الانتهاء في عام 2026 ، وكجزء من التزام الشركة بالتنوع البيولوجي، يتميز الموقع بواحة خضراء تغطي مساحة تقدر بنحو 18 ألف متر مربع وتستوعب أكثر من 500 نوع من النباتات والحيوانات.كما يضم موقع الإنتاج في الإسكندرية المركز الرابع للبحث والتطوير التابع لمجموعة بروميتيون، والذي يركز على الابتكار في المنتجات للتطبيقات المحلية.