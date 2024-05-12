خبير علاقات دولية: موقف أمريكا تجاه حل الدولتين ووقف التصعيد بفلسطين «باهت»

قال أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية، إنّ موقف الولايات المتحدة باهت تجاه إعطاء حلول حقيقة لحل الدولتين ووقف التصعيد بفلسطين، مؤكدًا أن ما تقوم به دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لا يحترم القانون الدولي والقوى الإقليمية، فهي أصبحت دولة منبوذة، ليس لها أرض بعدما صوّت 143 دولة لفلسطنين، أن تكون عضوًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

موقف أمريكا تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية سمر الزهيري، أنّ الداخل الإسرائيلي أصبح غير واثق في نتنياهو، فهم لديهم تصور بأن نتنياهو سيفعل كل ما يحقق بقائه في السلطة.

وأكد أنّ طرفي الصراع، حماس والاحتلال الإسرائيلي لن يصلا إلى اتفاق بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ «نتنياهو يريد المزيد من الدم».