تستعد الفنانة شذى حسون، خلال الفترة المقبلة، لطرح ميني ألبوم يضم 4 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

شذى حسون تستعد لطرح ميني ألبوم

وأعلنت الفنانة شذى حسون خلال بيان صحفي استعدادها لطرح ميني ألبوم يضم 4 أغنيات مصورة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتصدر الكليبات تباعا على اليوتيوب خلال الفترة المقبلة.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخرا أغنية «حلم عمري» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد زعفراني وتوزيع تيام طارق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.