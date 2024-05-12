فوز أبناء الدقهلية بالمراكز الأولى في كمال الأجسام ببطولة كأس مصر المفتوحة

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، فوز أبطال كمال الأجسام بالدقهلية بالمراكز الأولى في منافسات كأس مصر المفتوحة للناشئين 2024، من نادي الناصرية الرياضي بالدقهلية بقيادة الكابتن عبد الرحمن إبراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام.

فوز أبطال كمال الأجسام بالدقهلية بالمركز الأول 2024

وأوضحت مني عثمان، أن الدقهلية فازت بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والمركز الثاني في بطولة كأس مصر المفتوحة تحت 15 سنة، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بنادي التل الكبير بالإسماعيلية.

وأشارت أنه حقق اللاعبين تحت 15 سنة المركز الثاني في الترتيب العام وهم:

- اللاعب أسامة حمدي الترتيب الثامن وزن 70 كيلو

- اللاعب عمرو محمد محمود الترتيب الخامس وزن 75 كيلو

- اللاعب محمد محمد لطفي الترتيب الخامس، وزن 50 كيلو

- اللاعب هاشم أيمن محمد الترتيب الرابع، وزن 75 ك

- اللاعب محمد مسعد عشماوي الترتيب الثالث، وزن 75 كيلو

- اللاعب عماد إبراهيم عاطف الترتيب الثاني وزن 90 كيلو

- اللاعب أحمد هشام صلاح الترتيب الأول وزن 75 كيلو.

وحقق اللاعبين تحت 17 سنة المركز الأول في الترتيب العام وهم:

- اللاعب محمد سمير صبري الترتيب السابع وزن 80 كيلو.

- اللاعب مؤمن السيد محمد الترتيب السادس وزن 70 كيلو.

- اللاعب محمد محمد علي الترتيب الرابع وزن 85 كيلو

- اللاعب محمد عادل محمد الترتيب الثاني وزن 85 كيلو

- اللاعب ياسر محمود الشربيني الترتيب الأول وزن 95 كيلو

- اللاعب إسماعيل رضا سمير الترتيب الأول وزن 80 كيلو

- اللاعب محمد عابد زكريا الترتيب الأول وزن 75 كيلو

- اللاعب عاطف عوض عاطف الترتيب الأول وزن 60 كيلو

- اللاعب إسلام محمد السيد الترتيب الأول وزن 60 ك

- اللاعب رضا محمد الحسيني الترتيب الأول وزن 55 ك.