انتقاد أمريكي جديد لممارسات إسرائيل في رفح الفلسطينية: لن تتلقى دولارا واحدا

مع استمرار الانتهاكات الإسرائيليلة في قطاع غزة، والعملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، غيّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من لهجته تجاه إسرائيل، وهاجم العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، ووصفها بأنها تفتقر إلى المصداقية، ولا تحمي المدنيين، وذلك بحسب لقاء له مع قناة nbc الأمريكية، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وأضاف بلينكن، أن إسرائيل زعمت أنها طهرت شمال قطاع غزة من الفصائل الفلسطينين، مشيرًا إلى عودتهم إلى الشمال مرة أخرى، رغم كل ما حدث من السابع من أكتوبر الماضي، كما أن الهجوم على رفح الفلسطينية، سيؤدي إلى كارثة ستحلق بالمدنيين، وأكد أن العملية في رفح الفلسطينية أدت إلى زيادة التوترات بين إسرائيل وحليفتها الرئيسية منذ عقود.

بلينكن: إسرائيل لم تضع خطة ما بعد الحرب على غزة

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أيضًا عن أن إسرائيل لم تضع خطة ما بعد الحرب للأمن والحكم، وإعادة الإعمار في غزة.

سوليفان: عملية رفح أثارت مخاوف جو بايدن

وليس «بلينكن» فقط، بل أيضًا هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إسرائيل، وقال إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أثارت مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة طويلة مع بداية الحديث عنها.

ورفض السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بيرني ساندرز، تقرير الخارجية الأمريكية، والذي لم يدين إسرائيل بشأن انتهاك القانون الدولي في استخدام الأسلحة الأمريكية، قائلًا: «أي مراقب يعرف أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، ولا ينبغي أن تتلقى دولارًا آخر في المساعدات العسكرية الأمريكية».