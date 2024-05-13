رسالة مؤثرة من أم فلسطينية بعد استشهاد طفليها في حرب غزة.. ماذا قالت؟

لاتزال المشاهد الصادمة والمبكية التي خلفتها حرب غزة المستمرة منذ 7 أشهر، بعدما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على القطاع، تٌلقي بظلالها على العالم في ظل سقوط آلاف الشهداء، بينما لا تفرق المدافع بين كهل أو امرأة أو طفلا.

رسالة مؤثرة كانت بطلتها إحدى الأمهات الفلسطينيات، والتي تدعى أسماء مغرى، والتي كتبت رسالة قصيرة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما فقدت أطفالها في الحرب، لتهز العالم، بعدما انتشرت رسالتها الصادمة والمؤثرة على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

رسالة صادمة من أم فلسطينية بعد استشهاد أطفالها في حرب غزة

«بعد 7 أشهر وأنا لا أجرؤ على حذف شيء يخصكما، اليوم أزيل تطبيقات الألعاب التي حملتموها على جهازي، أخرج من المجموعات التعليمية الخاصة بكما، وألغي متابعتي لكل صفحة أراها أمامي تعرض ملابس الأطفال وألعابهم»، هكذا جاءت كلمات الأم المؤثرة، مع صورة لابنها وابنتها بعد أن سقطا شهيدين في حرب غزة.

الأم الفلسطينية بعد استشهاد أطفالها: لم يكن كابوسا.. بل أفظع حقيقة

الأم اختتمت منشورها بجملة: «لم يكن قتلكم كابوسا كما ظننت.. بل كان أفظع حقيقة!»، لتنهال التعليقات عليها من كافة الدول العربية من أجل مواساتها في مصابها الأليم، حتى أن بعضهم وصف رسالتها بأصعب الرسائل وأكثرها تأثيرا ونقلا للواقع المؤلم منذ اندلاع حرب غزة.

وحمل أحد التعليقات جملة: «الله يصبرك ويجبر على قلبك وقلب كل أم مكلومة على أطفالها جبرا يليق بجلال عظمته»، بينما علق آخر: «يا الله، الله يصبرك يا أختي والله ما في ولا كلمة تنقال لكن عند الله تجتمع الخصوم».