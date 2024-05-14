مفاجأة مدوية من الشناوي بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. والأحمر ينتظر موقفه.. عاجل

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف محمد الشناوي من تجديد تاقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي الموسم القادم، مشددًا أن إدار الأحمر تنتظر موقفه من تقبل الجلوس احتياطيا لشوبير أمام الترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

مدحت شلبي: عقد الشناوي هيتعدل ماليًا في حالة عدم رحيله معلول هيجدد سنتين

قال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: «حتى تلك اللحظة محمد الشناوي يرفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، عقده هيخلص الموسم الجي، وله حرية التوقيع لأي نادي في يناير القادم».

وأضاف: «ولكن كولر حطه في القائمة التي هتسافر تونس يوم الأربعاء القادم، وانا عارف انه راجل وهيقعد دكة لمصطفى شوبير».

وتابع: «في حالة عدم رحيل محمد الشناوي بنهاية الموسم الجاري أو بنهاية عقده سيتم تعديل عقده ماديًا».

وأكمل: «الأتجاة العام في النادي الأهلي هو الموافقة على تجديد عقد علي معلول لمدة سنتين نظرًا لأهميته، لكنه رافض رفضًا قاطعًا لأي محاولا لإقناعة بتقاضي راتبه بالدولار».