«القاهرة الإخبارية» تعرض مشاهد لركام منزل استهدفه طيران الاحتلال بمخيم النصيرات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» المشاهد الأولى لركام المنزل الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذا القصف أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة آخرين، فيما أوضحت وسائل فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً سكنيًا جنوب المخيم.

ولفتت القناة إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قصف لجيش الاحتلال على منزل في حي الدرج، بمدينة غزة شمالي القطاع.