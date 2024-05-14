استشاري صحة نفسية: التعود على فعل معين من السلوك المتكرر إلى الإدمان

الديمومة على فعل أمر معين «التعود على الشيء»، ظاهرة سلوكية شائعة لها أبعاد نفسية واجتماعية، فبينما تشير إلى تكوين عادة إيجابية في بعض الأحيان، قد تُفضي إلى سلوكيات إدمانية سلبية في حالات أخرى، وفقا لتصريحات الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية والخبير التربوي.

وبحسب شبانة ينقسم الإدمان إلى شقين، الأول ما سبق ذكره، والثاني يمثل خطورة كبيرة، وهي إدمان المخدرات الإلكترونية، أو الإدمان الرقمي، واصفة هذا النوع بـ«كارثة».

علامات إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية

وخلال حوار عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضافت شبانة أن هناك علامات تشير إلى إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية والهاتف، وهي إصابة الطفل بالهياج العصبي أو الغضب الشديد عند سحب الهاتف منه، وأيضا عدم قدرة الطفل على الاستغناء عن الهاتف، إلى جانب جلوسه على الهاتف لفترة تتجاوز الثلاث ساعات متواصلة.

وتابعت: «الآباء والأمهات تسمح للطفل باستخدام الهاتف لكي تتخلص من الزن المستمر، ولكن في الحقيقة هما لا يتخلصان من الزن بل يرحلون إلى فترة أبعد»، مشددة على خطورة تجميع الطاقة السلبية في الأبناء عن طريق ترك الهواتف والألعاب الإلكترونية لفترات طويلة.