القبض على مقاول هارب من 106 سنوات سجن في الجيزة
كتب:
محمد بركات
01:21 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
صورة أرشيفية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) محكوم عليه بالسجن 106 سنوات وغرامات مالية (11 مليونا و188 ألف جنيه في 132 قضية نصب).
كما تم ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق اتهامه في 20 قضية ما بين «سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه»، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها (استعراض قوة) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتين).