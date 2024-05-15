حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 15-5-2024 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بشخصيته القوي الحادة، كما أنه صارم في قراراته ولا يحب التردد، الأمر الذي يجعل منه شخصية حازمة في التعامل مع الآخرين، كما أنه لا يحب العمل تحت قيادة الآخرين، الأمر الذي يدفعه لأن يكون هو القائد في عمله وفي حياته الشخصية، وبالرغم من ذلك فهو لديه قلب حنون، يحب إرضاء المقربين منه.

ومن أبرز عيوب مولود برج الأسد أنه يحب نفسه أكثر من اللازم، ما يجعله لا يفكر كثيرا في الآخرين، ويسعى مولود هذا البرج دائما لمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد الأربعاء الموافق 15 مايو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

يدفعك حبك للسيطرة على كافة الأمور اليوم للاجتهاد كثيرا في العمل، الأمر الذي يجعلك قد تحصل على ما تريد من ترقية في العمل في وقت قصير.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد يجد مولود برج الأسد نفسه اليوم وحيدا بسبب خلافات حدثت بينه وبين شريك حياته في الفترة الماضية، لذلك عليه أن يتقرب إلى الطرف الآخر ولا يجعله يبتعد عنه أكثر.