«العدل الدولية» تعلن موعد جلسات استماع جديدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية ردًا على الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا بشأن اتخاذ تدابير إضافية حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والعملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، عقد جلسات استماع يومي 16 و17 مايو الجاري، للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي حددتها سابقًا.

وستعقد جلسات الاستماع العامة يومي الخميس 16 مايو والجمعة 17 مايو في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

إعلان مصر اعتزام دعم دعوى جنوب أفريقيا

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مصر اعتزام دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وتضمن طلب جنوب أفريقيا أن تشير «العدل الدولية» إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الجسيم لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية.