السلطة الفلسطينية ترفض العودة إلى معبر رفح قبل إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب

أفاد مسؤول أمريكي بأن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا إنهم لن يناقشوا العودة إلى معبر رفح، قبل أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية، بحسب ما نشره موقع «والا العبري».

وكانت إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي للمشاركة في تشغيله، ولكن ليس بصفة غير رسمية، وفقًا لموقع «أكسيوس الأمريكي».

السلطة الفلسطينية ترفض

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مقترحا «إسرائيلي - أمريكي» لتولي السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.