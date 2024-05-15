وزارة الدفاع التايوانية: رصد 45 مقاتلة صينية حول الجزيرة كتب: حسن سمير 04:27 ص | الأربعاء 15 مايو 2024 الدفاع التايوانية أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن رصد 45 مقاتلة صينية حول الجزيرة، وفق ما أفادته قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الدفاع التايوانية: رصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة «الدفاع التايوانية»: رصدنا 21 طائرة عسكرية صينية تحلق في أجوائنا «الدفاع» التايوانية: تدريبات الصين حول تايوان تنذر باحتمال خروج الوضع عن السيطرة «الدفاع التايوانية»: رصدنا 68 طائرة حربية صينية قرب الجزيرة الدفاع التايوانية مفاتلة السفن الصينية بقلم حسن سمير