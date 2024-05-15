مدبولي يلتقي وزير الإدارة العامة والشئون السياسية في سيراليون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و صديق سيلا، سفير سيراليون لدى مصر، وكاليلو أومارو، رئيس مفوضية الخدمات العامة في سيراليون، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، و سليمان موسى، مدير وحدة إصلاح القطاع الإداري بدولة سيراليون، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، و هبة جاد، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء با أمارا كالون والوفد المرافق له، في زيارته الثانية إلى مصر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الإيجابي لعلاقات التعاون بين مصر وسيراليون خلال الآونة الأخيرة في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن أحد ثمار هذا التعاون هو توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون الذي تم اليوم.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات الإدارية وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية بسيراليون، مُعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين في مجالات أخرى.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية، مؤكدا أهمية تعزيز التبادل التجاري الأفريقي-الأفريقي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف نقل تجربة الإصلاح الإداري التي نفذتها الدولة المصرية إلى المؤسسات الحكومية في سيراليون، مُشيرًا إلى الدعم الكبير الذي قدّمته وزارة الخارجية لوضع إطار التعاون المشترك بين القاهرة وفريتاون في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر في مؤسسات القطاع العام بدولة سيراليون.

وأشاد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع القاهرة وفريتاون على مدار العقود الماضية.

واستعرض كالون المبادرات التي تتبناها حكومته لتعزيز وبناء القدرات والكوادر داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا المجال، وسيراليون تتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات.

وأعرب «كالون» عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات أخرى مثل الزراعة والتعليم والصحة، لاسيما أن بلاده لديها فرص واعدة في هذه القطاعات، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستفادة والمنفعة المتبادلة بين الدول الأفريقية وبعضها.

كما أعرب عن تطلعه لتبادل المزيد من الزيارات الرسمية بين المسئولين الحكوميين في البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.