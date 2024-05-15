«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون جنوب لبنان كتب: منار مجدي 03:03 م | الأربعاء 15 مايو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوقوع غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة الجليل الأعلى رشقات صاروخية مكثفة من جنوب لبنان تجاه إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة كفركلا جنوب لبنان القاهرة الإخبارية: إسرائيل شنت 120 غارة جوية على جنوب لبنان الأيام الماضية جنوب لبنان إسرائيل غارة جوية بقلم منار مجدي