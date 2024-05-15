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«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون جنوب لبنان

كتب:

منار مجدي
03:03 م | الأربعاء 15 مايو 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوقوع غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني.

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بقلم منار مجدي