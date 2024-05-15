كيف يحصل الطالب الجامعي على مساعدات نقدية من «التضامن» لسداد المصروفات

على مدار السنوات الماضية، حرصت الحكومة على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل الذين يتعرضون لأزمات، والأسرة التي تعجز عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية، ومن أبرز الجهات التى تسعى لذلك، بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي يقدم مساعدات نقدية للكثير من الفئات المختلفة، تتمثل في مشروعات التخرج للطلبة الجامعيين، وطلاب العلم المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها.

ويحرص بنك ناصر الاجتماعي على تقديم المساعدات النقدية للطلاب لسداد رسوم المصروفات الدراسية المتراكمة عليهم من الأسر الأكثر احتياجا، حتى يتمكنوا من إنهاء المرحلة الدراسية الجامعية، ويستطيعوا التقدم لوظائف تمكنهم من المشاركة فى بناء مجتمع متقدم، والحصول على مصدر دخل شهري، يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة.

ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول الطلبة الجامعيين على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي تمكنهم من دفع وسداد المصروفات المتأخرة عليهم، وفق بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة لحصول الطلاب على المساعدات النقدية لسداد المصروفات الدراسية المتأخرة

- يجب أن يكون الفرد أو الأسرة الراغبون في الحصول على المساعدات النقدية غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز رب الأسرة عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية والاجتماعية، على أن يتم إثبات ذلك من خلال بحث اجتماعي يتم اجراؤه.

- يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة طالبا جامعيا ومسجلا في إحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكمة عليه مصروفات دراسية.

- أن يكون الطالب الجامعي الراغب في الحصول على مساعدات نقدية في السنة الأخيرة ويقوم بعمل مشروع التخرج والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

إجراءات حصول الطالب الجامعي على مساعدات نقدية لسداد المصروفات المتأخرة

- يقوم الطالب الجامعي بتقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- تقديم صور من بطاقات الرقم القومي على أن تكون سارية بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم أصل البحث الاجتماعي على أن يكون معتمدا ومختوما.

- تقديم شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالدراسة.

- تقديم خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات.

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة، على أن يوضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليهم، بالإضافة إلى بيان النجاح عن الأعوام السابقة.