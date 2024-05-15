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حزب الله اللبناني يستهدف ‏موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية

كتب:

يارا أشرف
06:37 م | الأربعاء 15 مايو 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله استهداف ‏موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».‏ 

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بقلم يارا أشرف