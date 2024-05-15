حزب الله اللبناني يستهدف موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية كتب: يارا أشرف 06:37 م | الأربعاء 15 مايو 2024 حزب الله أعلن حزب الله استهداف موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف وحدة مراقبة جوية شمال إسرائيل إعلام إسرائيلي: الجيش فشل في الحد من هجمات حزب الله وإطلاق المسيرات المفخخة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة اللواء 801 الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف عددا من الجنود الإسرائيليين قرب الجرداح حزب الله رأس الناقورة البحري القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف