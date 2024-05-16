إعلام فلسطيني: اشتباكات مع قوات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية كتب: عمرو هلال 01:05 ص | الخميس 16 مايو 2024 قوات الاحتلال نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك اشتباكات مع قوات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مربعا سكنيا شرق غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من الأحياء في مخيم جباليا شمال غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات واسعة في يطا بالضفة الغربية اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام شارع الجامعة بالضفة الغربية قوات الاحتلال الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حرب غزة بقلم عمرو هلال