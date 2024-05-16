ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد

قدّم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التحية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، مجددًا العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية، متشرفًا بتسلم رئاسة القمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وأضاف حمد، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القمة العربية تنعقد اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومأسي إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

ولفت إلى أنّه مع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمنا القومي العربي، يتزايد حد المسؤولية المُلقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية، تُقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه.