ملك البحرين: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إنّه في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتغيير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل، يعتمد طريقة تحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام العادل كخيار لا بديل عنه وإن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام.

وأضاف ملك البحرين في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نجتمع اليوم من أجل فلسطين مؤكدين أن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفه كهدف منشود لا حياد عنه».

وأشار إلى أنّ منظمة التحرير الفلسطينية ستظل هي الممثل الشرعي لهذه الوحدة، مؤكدا أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله، ليتجاوز أزماته وتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد دعمًا للأشقاء الفلسطينيين جميعا، مشددًا على ضرورة التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا غنى عنه لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها.