عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية قوية وحاسمة للدفاع عن فلسطين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة، جاءت حاسمة وقوية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين في الحرب غير الإنسانية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينين، قائلا: «مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولن نقبل بالتهجير على حساب تصفية القضية».

انعقاد القمة العربية في توقيت مهم

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أنّ انعقاد القمة العربية جاءت في توقيت مهم وتاريخي نظرًا للأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى مشاركة قادة وزعماء العرب بالقمة يؤكد توحيد الجهود نحو توحيد المواقف، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي حول إضاءة مصر شعلة السلام في المنطقة وتحملها الكثير من أجل ذلك.

مصر طرقت جميع الأبواب من أجل وقف إطلاق النار

وأفاد الجبلاوي بأنّ مصر طرقت جميع الأبواب من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعنت نحو المفاوضات بل يمضي قدما نحو العمليات العسكرية للسيطرة ايضا علي رفح الفلسطينية ما يعرض حياة ما يقرب من مليون ونصف للهلاك، مشددًا إنه لا بديل عن حل الدولتين، ووقف إطلاق النار فورًا، مطالبًا من منظمات المجتمع الدولي التدخل الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار.