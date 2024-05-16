رئيس الوزراء الصومالي: نعبر عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات الاحتلال في غزة

قال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن القمة العربية تُعقد في ظل تحديات وأزمات اقتصادية وصراعات مسلحة وسياسية يشهدها عدد من الدول العربية.

وأضاف بري، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وتعبر الصومال عن قلقها العميق واستيائها الشديد من الوضع المتردي في قطاع غزة، وتدين بشدة استمرار جرائم العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

أهمية الدعم العربي والدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

وواصل: «نؤكد أهمية الدعم العربي والدولي لمواجهة الانتهاكات والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والكرامة الإنسانية، وجمهورية الصومال تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة السلام العربية وتدعم كل الجهود التي تؤدي إلى نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وتساند كل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لوقف المجازر الوحشية الحادثة في غزة».