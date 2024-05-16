رئيس الوزراء الصومالي: إثيوبيا تواصل التدخل في شؤوننا الداخلية

أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن إثيوبيا لا تزال تراوغ في مساعيها البغيضة للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وزعزعة أمنه واستقراره، من خلال محاولتها المستمرة لتمرير الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته في أول يناير من العام الجاري مع إقليم أرض الصومال، في شمال غرب الصومال.

وأضاف بري، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصومال يجدد التأكيد على أن خطوة تمرير الاتفاق البحري الباطل يمثل انتهاكًا لجمهوريتها، ويرفضه جملة وتفصيلًا، وهو ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي والإقليمي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وواصل: «جمهورية الصومال تثمن موقف الدول العربية التي ساندتها منذ اندلاع الأزمة في أول من يناير لهذا العام، والصومال لم يكن يومًا تسعى للحرب وإنما يمد يده دومًا للسلام ولا يشغلها سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الإرهاب، وكثفت الحكومة الصومالية جهودها للقضاء عليها بشكل كلي».