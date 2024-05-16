غسان شربل: القمة العربية تهدف إلى تصعيد الضغوط على إسرائيل لوقف النار في غزة

تحدث الكاتب الصحفي غسان شربل رئيس تحرير جريدة «الشرق الأوسط»، عن المساهمة العربية في إعادة إعمار غزة بعد الحرب، قائلا: «لابد أن ننتظر وأنا أعتقد أنه إذا كان هناك حلا مفتوحًا على مسار الدولتين، وبسقف زمني لن يتردد العرب في المساعدة في إعمار غزة».

ما يجري في غزة أكبر من القدرة على الاحتمال

وأضاف «شربل»، في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعتقد أن الظروف التي تنعقد القمة فيها استثنائية تمامًا، وما يجري في قطاع غزة أكبر من القدرة على الاحتمال أو أن يختار المرء التعيش معه طويلا».

وتابع: «لذلك، أعتقد أنّ الهمّ الأساسي في القمة العربية الثالثة والثلاثين هو تصعيد الضغوط من أجل وقف إطلاق النار والهدنة، وفتح مسار سياسي باتجاه الدولة الفلسطينية، ولا يملك العرب في هذه المرحلة غير الاستمرار في تصعيد الجهود التي بدأوا ببذلها بعد قمة جدة».