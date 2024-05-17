أروي جودة تعلن خطبتها من خارج الوسط الفني.. يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية

أعلنت الفنانة أروى جودة، خطبتها من خارج الوسط الفني برجل أعمال إيطالي فرنسي، مضيفة أن حفل الزفاف يتم الترتيب له والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أروي جودة أنه حدث تواصل وتبادل بين العائلتين قبل إتمام الخطوبة، وحدث قبول بينهما وجاري الاستعداد لحفل الزفاف.

أزمة أروي جودة الصحية

وتعرضت أروي جودة مؤخرا لأزمة صحية أدت إلى زيادة وزنها 20 كيلو جرام، حيث نشرت على تطبيق «إكس»، وعلقت إحدى المتابعات قائلة: «أروى جودة وشها باظ.. مين دي؟ هو المنجد إياه.. خسارة»

لترد أروي جودة قائلة:«الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة، وتخنت 20 كيلوجرامًا وبتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي ورمضان كريم».

يذكر أن أروي جودة شاركت مؤخرا في مسلسل الإمام الشافعي من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي، ومحمد الشرنوبي، والممثل السوري خالد القيش، بينما يتولى تأليف المسلسل محمد هشام عبية، وهو من إخراج الليث حجو.