مصر تفوز بتنظيم اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 2027 في شرم الشيخ

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفعالية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله في البنك، لا سيما أنّ مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو مثلت دعمًا هائلًا للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما ساهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّنت «المشاط»، أنّ فوز مصر باستضافة نسخة عام 2027 من الاجتماعات، يرجع إلى مساهماتها الفاعلة ونجاحها في تنظيم فعاليات دولية عدة على أعلى المستويات، فضلًا عن دورها في دعم التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعلاقتها المحورية مع مختلف شركاء التنمية، حيث تمكننا خلال الأعوام القليلة الماضية من تنظيم عدد هائل من الفاعليات الدولية ومنها منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF في نسخه المتعددة، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في مايو 2023، هذا إلى جانب التنظيم المشرف للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ Cop27، كما تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية خلال مايو الجاري.

مصر البوابة الرئيسية للشرق الأوسط وإفريقيا

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنّ مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة عامة، فإنّ اختيارها لعقد الاجتماعات يتماشى بقوة مع استراتيجية البنك للتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وضم دول جديدة من بينها العراق وبينين، موضحة أنّ مصر تحرص بكل قوة على تفعيل التعاون الإقليمي في المنطقة وتنفيذ خطط التعاون «جنوب - جنوب» لا سيما مع قارة إفريقيا.

ونوهت بأنّ مصر ستحرص على تنظيم الاجتماعات في أفضل صورة مستفيدة من خبراتها التنظيمية السابقة للفعاليات الدولية، مشددة على أهمية عقد الاجتماعات على كل الأصعدة لدعم جهود مصر في مشهد التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز جهود التعاون مع البنك ودفع التعاون مع قارة أفريقيا.