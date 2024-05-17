حركة فتح: نخشى استغلال الميناء الأمريكي على شاطئ غزة لتهجير الفلسطينيين

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإعلان عن جاهزية الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة للعمل كان تزامنا مع السيطرة واحتلال إسرائيل لمعبر رفح، والإعلان عن وجود معبر آخر سيتم العمل به لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكأن هناك أمورا مرتبطة ببعضها البعض ووجود تواطؤ ما بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

دولة: مصر بذلت مجهودات مضنية لإيصال المساعدات

وأضاف دولة، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح كان مفتوحا، والأكثر صلاحا لإيصال أكبر كمْ ممكن من المساعدات، وأن يكون مفتوحا على مدار الساعة، وألا يعيق الاحتلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، لكنه كان يعيق ذلك، ويضع المعوقات أمام دخول المساعدات من مصر الشقيقة التي كانت تبذل كل جهد لإيصالها ولم تغلق المعبر يوما من الجانب المصري.

أزمة الميناء الأمريكي

وتابع: «على ما يبدو أن هناك أمرا ما يدور في بال الولايات المتحدة، ونخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم مجرد ميناء مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية ثم يصبح منفذا للتهجير القسري لـ الشعب الفلسطيني».