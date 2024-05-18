«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 33 مليون جنيه

أكدت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت الداخلية أن حملات جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 33 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.