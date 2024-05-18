ضبط 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 5 أمتار داخل العقار محل البلاغ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.