«مدبولي»: نستهدف النهوض بـ4 قطاعات تقود قاطرة النمو الاقتصادي

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته بمحافظة بني سويف لزيارة أربعة مصانع بمنطقتين صناعيتين كبرتين هما «كوم أبو راضي» و«بياض العرب»، بصحبة وزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والتنمية المحلية ومحافظ بني سويف ورئيس هيئة الاستثمار، «إننا ننوي الانتقال إلى القرية التكنولوجية بعد المؤتمر الصحفي، ووزير الاتصالات سيلتقي بعدد من شركات التقنية والاتصالات».

وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده عدداً من المشروعات الصناعية والتكنولوجية، والذي نقلته شاشة «إكسترا لايف»: «الجولة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف النهوض بـ 4 قطاعات رئيسية والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري، وهي، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة».