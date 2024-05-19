«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 35 ألفا و456 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35 ألفًا و456 شهيدًا، و79 ألفًا و476 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 70 شهيدًا و110 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.