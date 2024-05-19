مفاجأة من طبيب الأهلي لكولر قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. عاجل

أنباء سارة نقلها الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قبل مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب أمس انتهت بالتعادل السلبي، في استاد رادس.

جاهزية أحمد عبد القادر وكوكا لمواجهة الترجي التونسي

وعلم «الوطن سبورت» أن الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، جاهزان لمواجهة الترجي التونسي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما وتسببت في غيابهما عن مباريات الأهلي بالفترة الماضية.

واشتكى أحمد عبد القادر من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، فيما كانت إصابة أحمد نبيل كوكا، كدمة في الركبة، إلا أن الثنائي جاهزان لمباراة يوم السبت المقبل.

ويحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، مصير مشاركة كوكا وأحمد عبد القادر في مباراة الأهلي والترجي المقبلة.

استمرار غياب عمرو السولية بسبب الإصابةويستمر غياب عمرو السولية عن صفوف الأهلي في اللقاء المقبل أمام الترجي بسبب إصابته في العضلة الضامة إذ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.