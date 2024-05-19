قيادية فلسطينية: نتنياهو في مأزق كبير ويسعى لاستمرار الحرب

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني، من القدس المحتلة، إن هناك شائعات حول نية بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي تقديم استقالته من الحكومة، خاصة بعد الخطاب الذي وجهه لنتنياهو وإعطائه مُهلة لتحديد أهداف الحرب في قطاع غزة ومتى تنتهي هذه الحرب.

التراشق الإعلامي بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية

وأشارت رتيبة النتشة، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذا التراشق الإعلامي بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية والتهديد الدائم بتفكيك الحكومة سواء بانسحاب جانتس من جهة أو انسحاب وزير المالية سموتيريش، وضع نتنياهو أمام حالة تمزق في هذه الحكومة، مؤكدًا أن نتنياهو يستمر في إطالة أمد الحرب لكي يستمر في حكم إسرائيل، وتحقيق ما يُسميه بالنصر، الذي يخرج في كل خطاب له بسمى جديد لهذا النصر.

الخلافات في الداخل الإسرائيلي

وأوضحت أنه رغم كل هذه الخلافات في الداخل الإسرائيلي، إلا أنهم لا يختلفون على عدم رغبتهم بوجود منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة حماس، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية منذ توليها الحكم وضعت خطة لإعادة احتلال الضفة الغربية وزيادة الاستيطان وطلب سموتيريتش زيادة عدد المستوطنين وإعادة إحياء المستوطنات في الضفة الغربية، مٌشيرة إلى أن هذه الخطة لم تتأثر بسبب الحرب رغم تقليص الميزانية في إسرائيل، إلا الميزانية الخاصة بزيادة الاستيطان لم تتأثر.