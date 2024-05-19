«التحرير الفلسطينية»: تصاعد الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي منذ بداية الحرب

أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الانقسامات داخل مجلس الحرب المصغر في إسرائيل ليست بجديدة وهي متفاعلة ومتصاعدة منذ بداية الحرب، موضحًا أن تصريحات بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي وجالانت وزير الدفاع تختلف مع وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأوضح «مجدلاني»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في المجلس الوزراي العسكري المصغر لإسرائيل تكون الأغلبية لصالح عضو الكنيست الإسرائيلي بيني جانتس، والأقلية لنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأزمة والانقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر تتفاعل وتتزايد منذ عدة أشهر حول اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وما هي الترتيبات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل؟ وطبيعة الترتيبات ارتباطًا بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة والمحيط العربي، وهو موضوع خلافي كبير خلال الفترة الماضية.

ونوه بأن الإعلان والتصريح أمس من جانتس عن الإنذار الذي وجهه لنتنياهو لوضع استراتيجية جديدة تضمن رؤية الحكومة لليوم التالي من الحرب هو تطور كبير.