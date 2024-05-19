عاجل| قرار هام من الزمالك بشأن مصير جوميز بعد التتويج بلقب الكونفدرالية

اتحذ مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا عاجلا بشأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بعد التتويج بلقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يستقر على تفعيل عقد جوميز لموسم جديدوعلم «الوطن سبورت» من مصادره، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، استقر على تجديد عقد جوزيه جوميز لموسم آخر، خلال الفترة المقبلة، بعد حصد الفريق لقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد مباراة إياب نهائي الكونفدرالية، التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

بينما دخل التونسى معين الشعباني المدير الفنى لفريق نهضة بركان المغربي، في قائمة الضحايا الدائمين للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، بعد أن تفوق عليه البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفارس الأبيض فى مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائى الكونفدرالية، ليتجرع التونسي مرارة الخسارة على يد أبناء ميت عقبة.

الزمالك تفوق على الشعباني معين الشعباني اصطدم مع الفارس الأبيض عندما كان مديرا فنيا للترجي التونسي، وعند توليه قيادة فريق المصري البورسعيدي، وتفوق أبناء ميت عقبة وقتها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدورى المصرى، إذ قلب الفارس الأبيض التأخر بهدف إلى فوز بهدفين، وكأن الزمالك أصبح متخصصا فى العودة أمام المدرب التونسى.

وخلال نسخة دوري أبطال إفريقيا 2021، كان الزمالك يتواجد مع الترجي التونسي، وقت تولي تدريبه معين الشعبانى، في مجموعة واحدة، وكان فوز بطل تونس على ملعبه أمام مولودية الجزائر، في آخر مباراة، يضمن تأهل الفارس الأبيض مع بطل تونس، إلا أن المدرب صرح وقتها بأن فريقه سيلعب للفوز، والأفضل عدم تأهل الزمالك؛ لأنه سيكون خصما قويا في النهائي، حال استكماله المشوار في البطولة.