صدمة مدوية في تشخيص إصابة علي معلول أمام الترجي «خاص».. عاجل

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تشخيص إصابة علي معلول عقب إصابته أمام الترجي في ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس.

وأكد المصدر أن تشخيص إصابة علي معلول هي قطع في وتر أكيليس، بعد خضوعه لأشعة على قدمه في أحد مستشفيات القاهرة.

ومن المنتظر أن يجري علي معلول أشعة جديدة قبل الإعلان بشكل رسمي عن التشخيص النهائي.

وكان علي معلول قد تعرض لإصابة قوية أمام الترجي مساء أمس بعد مرور 5 دقائق من المباراة ليقرر الجهاز الطبي خروج اللاعب ونزول كريم فؤاد بدلا منه ليتم نقله للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية لمعرفة التشخيص المبدئي للإصابة.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد رادس الأولمبي، ليتأجل حسم اللقب للقاء الإياب الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل.