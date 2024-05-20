«القاهرة الإخبارية»: طائرة تركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع حطام مروحية «رئيسي»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وكالة أناضول بأن طائرة أكينجي التركية تحدد مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام مروحية الرئيس الإيراني وتتقاسم تنسيقاتها مع السلطات الإيرانية.

وفي وقت سابق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن وفق المعلومات المتاحة، فأن حادث طائرة رئيس إيران وقع في منطقة كاليبار وورزغان، وقال تم إرسال طائرات بدون طيار تابعة للهلال الأحمر وفرق الإنقاذ إلى المكان، مضيفًا أنه تم إشراك فرق من محبي تسلق الجبال الذين يحاولون العثور على المروحية.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى اللحظة، وبحسب القاهرة الإخبارية، فأن سوء الأحوال الجوية يجعل من الصعب الوصول إلى مكان المروحية، وحتى هذه اللحظة لا يزال مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه مجهول.