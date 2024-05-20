«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن مصرع الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرته

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن رويترز، بأن مسؤولا إيرانيا أعرب عن خشيته من مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له جراء العثور على طيارتهم محترقة بالكامل.

وكانت أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها نقلا عن «تسنيم» نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه.

فيما قالت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن التليفزيون الإيراني إنه لا مؤشر عن وجود أحياء.

طائرة الرئيس الإيراني

وتتوجه فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الطائرة للعثور على الرئيس الإيراني والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيدجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز أيه الله الهاشمي، وعدد من المسرولين الأخرين.

وفي وقت سابق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».