وزيرة التعاون الدولي تشارك في النسخة الأولى لمنتدى ميثاق الأمم المتحدة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عُقد تحت عنوان «نحو أفريقيا المستدامة».

مصر تعمل مع شركائها الدوليين على تمكين القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية

وألقت وزيرة التعاون الدولي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، إذ أكدت أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأوضحت أنَّ مصر تعمل مع شركائها الدوليين على تمكين القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية، ودعم التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

المشاط تشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية

وشددت المشاط على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشارك في المنتدى عددًا من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من مصر وأفريقيا.